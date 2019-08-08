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Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

SAMSUN’da yaşayan Emrah A.(40), 7 yaşındaki oğlu Ömer Yusuf A.'ya, ayrıldığı eşi Ayla K.

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA)-SAMSUN’da yaşayan Emrah A.(40), 7 yaşındaki oğlu Ömer Yusuf A.'ya, ayrıldığı eşi Ayla K. ile eski eşinin birlikte yaşadığı İnan K., tarafından işkence yapıldığını öne sürdü. Baba A., oğlunun Van Gölü’ne atıldığını, yüzme bilmesi sayesinde küçük çocuğun kurtulmayı başardığını iddia ederek, savcılık ve jandarma hakkında da soruşturmada ihmalleri olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.’yı, 1 ay önce, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı eşi Ayla K.’ya teslim etti. Ancak, daha sonra oğlundan haber alamadı. Polise başvuran baba, öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.’nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Baba, 1 hafta önce de oğlunun Van Gölü’ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile ve kendisine haber verdiğini iddia etti. Baba Emrah A., Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulundu. Baba A. olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia ederek, görevliler hakkında da savcılığa şikayetçi oldu. Oğlunun işkence gördüğünü söyleyen Emrah A., “Oğlumun hayatını kurtaran aile, çocuğu polise teslim etmesine rağmen, çocuğumu savcılık kanalıyla jandarmaya teslim ettiriyorlar. Teslim eden aileyi susturuyorlar. Tutanaklardan da çıkartmak suretiyle, çocuğum ‘dışarıda oynadığı’ beyanıyla tekrar annesine veriliyor. Van’daki savcı ve jandarmadan şikayetçiyim. Çünkü çocuğumu kurtaran aileyi tutanaklardan çıkarmak suretiyle bunların ikisini de akladı. Aynı arabayla getirildiler. Çocuğuma yapmadıkları kalmamış buna rağmen savcılık ve jandarmada özellikle konuyu kapatıyorlar” dedi. A., eşinden boşanmasının ardından oğlunun 5 yıldır yanında yaşadığını anlatarak, “Son üç yılda oğlunu görmedi. Mahkeme görme hakkı verdiği için, mecburiyetten çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Verdiğimin üçüncü günü kendisine ulaşamam ve şikayette bulundum. Çocuğumun vücudu paramparça halde. Vücudunda diş izleri, elinde matkap izi var. Bir insana yapılmayacak şeyler yapmışlar. annesinin sevgilisi ağzıyla oğlumu tutup yatağa fırlatmış. En son Van Gölü’ne atmışlar” diye konuştu. Ömer Yusuf A. ise annesinin ve İnan K.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek, “Beni ısırıp, fırlattılar. Vücudum yara oldu ve çok acıdı. Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum” dedi.

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