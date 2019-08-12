Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası-ARŞİV

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- VAN'da 7 yaşındaki oğlu Ömer Yusuf A.'ya işkence yapıp, Gölü'ne attıkları öne sürülen çocuğun annesi öğretmen Ayla K.(30) ile sevgilisi İnan K. (33), tutuklandı. Ömer Yusuf A., gölden yüzme bilmesi sayesinde kıyıya çıktığını belirterek, "Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum” dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.’yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.’ya teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi. Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Emrah A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.’nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Emrah A., oğlunun Van Gölü’ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine haber verdiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia eden Emrah A., görevliler hakkında da savcılığa şikâyetçi oldu.