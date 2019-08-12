Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan E. A., oğlu Ö. Y. A.'yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi A. K.´ya teslim etti. DHA'nın haberine göre, birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi. Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

E. A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İ. K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İ. K.´nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. E. A., oğlunun Van Gölü´ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine haber verdiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia eden E. A., görevliler hakkında da savcılığa şikâyetçi oldu.

ÖĞRETMEN ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI