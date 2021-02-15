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Küçük çocuğu almaya giden ambulans yolda kaldı, belediye ekipleri yetişti

15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan bir küçük çocuğu almaya giden ambulans, 30 santimi bulan kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan bir küçük çocuğu almaya giden ambulans, 30 santimi bulan kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın yardımına koşan belediye ekipleri yolu açtı, çocuk hastaneye yetiştirildi.
Alaçam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi buldu. Vicikler Mahallesi’ne hasta bir küçük çocuğu almaya giden 112 acil ambulansı yolda mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları yolu açarak küçük çocuğun hastaneye yetiştirilmesini sağladı.

Jandarmadan zincirsiz araçlara izin yok
Yoğun kar yağışı nedeniyle denetimlerini arttıran Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kızlan karayolu Esentepe Mahallesi Güvez mevkisinde yaptıkları uygulamada zincirsiz araçlara izin vermedi. Ekipler tarafından yapılan uygulama neticesinde kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevrildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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