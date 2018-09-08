Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir çiçekçinin 11 yaşındaki oğlu, elini kesince, yara bandı almak için yakındaki eczaneye gitti.
İddiaya göre bandı aldıktan sonra eczaneden çıkan çocuğun yanına yaklaşan, sonra elini çocuğun omzuna atan V.İ., 'Bakkaldan çikolata alacağım' diye kandırmaya çalıştı.
Bu sırada eczane çalışanları dışarıya çıkarak, V.İ.'yi yakaladı. Durum polise bildirildi, çocuğun babasına da haber verildi.
Çevrede toplanan öfkeli kalabalık V.İ.'ye saldırmaya çalışırken, olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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