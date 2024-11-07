Küçük çocuğu çöp kutusu gibi kaldırıp atmıştı... İsyan ettiren görüntüler sonrası yeniden tutuklama kararı

İstanbul Tuzla'da küçük çocuğa yönelik darp görüntüleri büyük tepki çekmişti. Gürültü yaptıkları iddiasıyla çocukları kovalayan ve yakaladığı 7 yaşındaki Eymen'i önce darp edip ardından yere fırlatan 19 yaşındaki cani, görenleri dehşete düşürmüştü.

Yaklaşık 1,5 metreden yere fırlatılan Eymen, yere düştüğünde başını yere çarparken; bir anda kanlar içine kalan küçük çocuğun bilinci kapandı.

Koşup gelen anne ise çocuğunu yerde baygın halde görünce büyük şok yaşadı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Show Haber'e konuşan anne "Çöp torbasını atarsın arkanı dönüp gidersin ya aynı o şekilde. Benim oğlum sahipsiz bir çöp torbası gibi atılmış oraya." diyerek isyan etmişti.

8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞ, SERBEST KALMIŞ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından şiddet uygulayan 19 yaşındaki şüpheli A.K.'nın 8 Ekim'de tutuklandığı, ancak 10 gün sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

ADALET BAKANLIĞI DUYURDU: YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 19 yaşındaki cani hakkında yeniden tutuklama kararı alındığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli şahıs hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 09.10.2024 tarihinde “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır."

AİLE BAKANLIĞI DA DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağı, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacağı belirtildi.