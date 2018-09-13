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Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

Demir kapıyı açmak isteyen adam, kapı dişlilerinden ayrılınca dehşeti yaşadı.

Demir kapıyı açmak isteyen adam, kapı dişlilerinden ayrılınca dehşeti yaşadı. Ufak çocuğun tam o sırada kapının altında kalacağını anlayan adam kendini siper ederek kapının çocuğun üzerine devrilmesini engelledi.

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demir kapı Çocuk

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