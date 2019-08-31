HABER

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürürken verdiği mücadele dikkat çekti.Edinilen bilgilere göre yangın Gökçebostan Mahallesi 13.

Sivas’ta 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürürken verdiği mücadele dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre yangın Gökçebostan Mahallesi 13. sokakta boş bir arazide meydana geldi.Boş arazide bulunan otluk alan henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evlere de sıçrama ihtimali olan yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken o esnada 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti. Eline aldığı parçalarla yangını söndürmeye çalışan çocuk takdir topladı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.