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Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de 0 yaşlarında bir çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap okuduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de 10 yaşlarında bir çocuğun babasının atık kağıt topladığı araba içinde kayda geçen görüntüsü beğeni topladı. Görüntülerde küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.

Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor. (DHA)

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istanbul atık kağıt toplayıcılığı kitap sevgisi

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