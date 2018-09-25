Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı

İstanbul Arnavutköy'de 10 yaşlarında bir çocuğun babasının atık kağıt topladığı araba içinde kayda geçen görüntüsü beğeni topladı. Görüntülerde küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.
Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor. (DHA)
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti
Patronun tecavüzüne engel olamayınca camdan atlamıştı! Tüm detayları anlattı
AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum