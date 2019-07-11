HABER

Küçük çocuğun balkonda tehlikeli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4- 5 yaşlarındaki çocuğun çamaşır asmak için kullanılan korkulukların üzerine çıkması, yürekleri ağızlara getirdi.

Küçük çocuğun balkonda tehlikeli kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4- 5 yaşlarındaki çocuğun çamaşır asmak için kullanılan korkulukların üzerine çıkması, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst kadında oturan ailenin 4- 5 yaşlarındaki çocukları, balkonda oyun oynamaya başladı. Küçük çocuk, bir ara çamaşır asmak için kullanılan korkulukların üzerine çıktı. Çocuğun tehlikeli oyununu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, durumu fark eden aile, çocuklarını içeri aldı.
Küçük çocuğun yürekleri ağızlara getirdiği anlar, bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Küçük çocuğun balkonda tehlikeli kameradaKüçük çocuğun balkonda tehlikeli kameradaKüçük çocuğun balkonda tehlikeli kameradaKüçük çocuğun balkonda tehlikeli kamerada

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
 Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor
Tüp mide ameliyatından sonra göbek atan 3 kadın, hayallerine kavuştuTüp mide ameliyatından sonra göbek atan 3 kadın, hayallerine kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.