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Küçük çocuğun bayrak sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük çocuğun bayrak sevgisi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk bayrağını öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti.
Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun görüntüleri binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Küçük çocuğun bayrak sevgisiKüçük çocuğun bayrak sevgisiKüçük çocuğun bayrak sevgisiKüçük çocuğun bayrak sevgisi

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