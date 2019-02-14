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Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

KARS VALİSİ, ALİ KEREM VE AİLESİNİ MİSAFİR ETTİ Kars Valisi Türker Öksüz, makam aracındaki Türk bayrağını öpen çocuğun basına yansıyan görüntülerinden sonra görevlilere ailenin bulunması talimatını verdi.

Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)

KARS VALİSİ, ALİ KEREM VE AİLESİNİ MİSAFİR ETTİ
Kars Valisi Türker Öksüz, makam aracındaki Türk bayrağını öpen çocuğun basına yansıyan görüntülerinden sonra görevlilere ailenin bulunması talimatını verdi. Yapılan araştırma sonrası bayrağı öpen çocuğun Kadir Talip- Yeliz Öztürk çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Ali Kerem olduğu belirlendi. Vali Öksüz, Ali Kerem ve ailesini makam odasında misafir etti. Öksüz, Öztürk çifti ile çocukları Ali Kerem ve 2,5 yaşındaki kardeşi Buğra Alp'le yakından ilgilendi.
Bayrak hassasiyeti nedeniyle önce aileyi sonra Ali Kerem'i tebrik ederek hediye veren Vali Türker Öksüz, "Bugün Ali Kerem, Valiliğin önünden geçerken aracın bayrağını öptüğü anlar bütün hepimizi çok duygulandırdı. Biz bu görüntüleri paylaştık. Öncelikle bu vatan sevgisini, bayrak sevgisini Ali Kerem'e öğrettikleri için ailesine çok teşekkür ederim. Bu önemli duygudur. Ali Kerem, ülkemizin serhat şehrinden, gazi olmuş şehrinden şu mesajı veriyor; Devletimizin bağımsızlığı, ülkemizin geleceği emin ellerdedir. Vatanın bölünmez bütünlüğünü hepimiz kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin. Vatanımızı, ülkemizi canımız pahasına koruyacağız; bu mesajı verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Helal olsun. kendisi her türlü övgüyü hak etti. Ailesine teşekkür ediyorum. Bu çocuğumuzun umuyorum geleceği, bahtı açık olsun, Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra Ali Kerem'i koruyacağız, kollayacağız, her zaman yanında olacağız" diye konuştu.
Kars Belediyesi'nde işçi olarak görev yapan baba Kadir Talip Öztürk ise Ali Kerem'in yatak odasında da Türk bayrağı bulunduğunu söyledi. Valilik önünden her geçtiklerinde Ali Kerem'in Türk bayrağını öptüğünü belirten Öztürk, "Araç olmadığı zaman gönderdeki bayrağı selamlardı. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızı milli manevi yönü baskın bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrak bizim her şeyimiz. Ali Kerem'ler yetişecek ve bu ülke ilelebat payidar kalacak" dedi.
Vali Öksüz, makamında misafir ettiği aileyle bir süre sohbet etti. Valilikten ayrılan Ali Kerem, çıkışta yine makam aracındaki Türk bayrağını öperek evinin yolunu tuttu.

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Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)

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