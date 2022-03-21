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Küçük çocuğun düşürdüğü telefonu bakın ne yaptı! Bu kadarına da pes

21.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre küçük bir çocuk cep telefonunu yere düşürdü. Dakikalar sonra gelen bir kişi çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı ve hırsızın soğukkanlı tavırları "bu kadarına pes" dedirtti.

Bir kişinin küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam ettiği ilginç olay Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı.

DÜŞEN TELEFONU ALIP UZAKLAŞTI

Olayda, küçük bir çocuk kaldırıma cep telefonu düşürdü. Dakikalar sonra aynı yolda yürüyen başka birisi, çocuğun düşürdüğü telefonu alarak kayıplara karıştı.

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Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan hırsızın tereddüt etmeden telefonu alıp uzaklaşması bu kadarına pes dedirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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