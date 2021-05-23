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Küçük çocuğun hayatını böyle kurtardı!

23.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan çocuk, eczacının müdahalesi ile kurtarıldı. Ölümden dönen çocuk

Bitlis'in Tatvan ilçesinde boğazına yabancı bir cisim kaçan çocuk, eczacının müdahalesi sayesinde ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi’nde bir eczanenin önünde meydana geldi. Babası ile ilaç almak için eczaneye gelen küçük çocuğun nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtı. Eczane önünde meydana gelen olayda çocuğunun nefes alamadığını gören baba ve çevredekilerin müdahalesi olumsuz sonuçlandı. O esnada durumu fark eden Eczacı Rıza Karaman hemen olaya müdahale etti.

BOĞAZINA YABANCI CİSİM KAÇTI

Heimlich manevrasıyla boğaza kaçan yabancı cismi çıkarmayı başaran eczacı, küçük çocuğun hayatını kurtardı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, cismin çıkmasıyla derin bir nefes alıyor.
Yerinde ve doğru müdahale ile hayatı kurtulan çocuğun babası, olay sonrası Eczacı Rıza Karaman'a teşekkürlerini iletti. Karaman, bu tür durumlarda doğru ilk yardım ve Heimlich manevrasının hayati önemine dikkat çekti.

ŞANS ESERİ ECZANENİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Olayın şans eseri eczane önünde yaşanmasının şanslı bir durum olduğuna vurgu yapan Rıza Karaman, "Çok şükür doğru ve zamanında yapılan ilk yardım sayesinde küçük çocuğumuz kurtuldu. Bizler de insanlık görevimizi yerine getirmiş olduk. Allah korusun olay farklı bir yerde yaşanmış olsa ya da yanlış bir ilk yardım yapılmış olsa belki hiç istenmeyen olumsuz bir durumla sonuçlanabilirdi. Çok şükür bu olayda böyle bir durum olmadı. Hızlı ve doğru bir ilk müdahale ile küçük çocuğumuz kurtuldu. Çocuğumuza çok geçmiş olsun diyor, ailelerimizi de bu tür durumlara karşı dikkatli ve bilinçli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

İHA

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