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  4. Küçük çocuğun kibritle oyunu, faciaya neden oluyordu! Bir otomobil bir de kamyonet yandı

Küçük çocuğun kibritle oyunu, faciaya neden oluyordu! Bir otomobil bir de kamyonet yandı

07.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kibritle oynayan bir çocuk, az daha faciaya neden oluyordu. Oyun sırasında çıkan yangın önce bir otomobile, ardından da kamyonete sıçradı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyoneti yanmaktan son anda sürücüsü kurtardı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların yanında kibritle oyun oynayan küçük çocuk yangın çıkardı. 26 AFF 955 plakalı otomobilde başlayan yangın bir süre sonra otomobilin yanında bulunan 34 KMV 83 plakalı kamyonete sıçradı. Kamyonetin kasasındaki brandalarının tutuştuğunu fark eden, sürücü ise kamyoneti bulunduğu yerden çıkartarak yanmasını önledi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın kibrit
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