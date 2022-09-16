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  4. Küçük çocuğun köpek sevgisi yürekleri ısıttı! Babası kulübede görünce şaştı kaldı

Küçük çocuğun köpek sevgisi yürekleri ısıttı! Babası kulübede görünce şaştı kaldı

16.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi izleyenlerin yüreğini ısıttı. O anları Zeynep Lina'nın babası Ahmet Selvi cep telefonu ile kayda aldı.

Horasan ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi’nde evden çıkan 2 yaşındaki Zeynep Lina, ailesinin çevreyi araması ile bahçedeki ahşap köpek kulübesinin içinde bulundu. Baba Ahmet Selvi, çocuğunu köpek kulübesinde gördüğünde şaşırarak gülümsedi. Babasını karşısında gören Zeynep Lina ise gülümseyerek köpeğe sevgisini boynuna sarılıp onu öperek gösterdi. O anları video ile kayda alan baba Ahmet Selvi, "Kızımı aramak için bahçeye çıktım, kulübenin içinde olacağını hiç tahmin etmemiştim. Etrafta saklandığını düşünerek telefonumun kamerasını açtım etrafa baktım ama bulamadım. Kulübeden gelen sesini duydum ve yaklaştım, kızım Zeynep Lina kulübenin içindeydi. İlk önce biraz şaşırdım ve kızımın hayvan sevgisi içimi ısıttı” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum köpek
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