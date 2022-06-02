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Küçük çocuğun korkunç ölümü! İnşaat alanına düştü, demirler vücuduna saplandı

02.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir olay yaşandı. Evine kısa yoldan gitmek isteyen küçük bir çocuk, inşaat alanındaki kolonların üzerine düşerek demirlere saplandı. 11 yaşındaki Eşref Güneş feci şekilde hayatını can verirken, vatandaşlar da inşaat alanında yeterli önlem alınmadığını söyledi.

Küçük çocuğun korkunç ölümü! İnşaat alanına düştü, demirler vücuduna saplandı

Kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre arka sokaktan evinin olduğu sokağa kısa yoldan geçmek isteyen 11 yaşındaki Eşref Güneş isimli çocuk, yapımı devam eden bir inşaatın üst kısmındaki yoldan geçmeyi denedi. Küçük çocuk dengesini kaybederek inşaatın temel çukurundaki kolonların üstüne düştü. Kolondaki açıkta bulunan demirler çocuğun vücuduna saplandı.

Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu, saplandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.

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“DEMİRLER YAN TARAFINA SAPLANMIŞ”

Mahalle sakinlerinden Durmuş Emre, “Duyduğuma göre çocuk bu yoldan kestirmeden gideyim derken orada kaydı düştü. O beton dökülen yerde. 7-8 aydan beri var burası. İşçiler salmıyor normalde buradan. Çocuk eve kestirmeden gideyim derken biraz yorgunluk hissetmiş herhalde çocuk, beton dökülen yerden ayağı kaydı aşağıya yuvarlandı. Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış. Yandan gördük de döşünden girmiş herhalde” şeklinde konuştu.

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“BİR ÖNLEM ALINMAMIŞ”

Diğer bir mahalle sakini ise “Bir önlem alınmamış bekçi koysa veya demir yapsa belki bu olay olmazdı. Çocuk git şuradan kaymış herhalde. Acı çok büyük yani” dedi. (İHA)

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