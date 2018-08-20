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Küçük çocuğun kurbanlıklarla imtihanı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesinde 8 yaşındaki Süleyman Kahiye’nin kurbanlıklarla imtihanı izleyenleri güldürdü.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesinde ailesinin aldığı kurbanlıkların yakınına giden 8 yaşındaki Süleyman Kahiye, koyunların bir anda yanına gelmesiyle panikledi. Uzun süre koyunların arasında sessiz şekilde bekleyen küçük çocuğun yaşadığı panik, yanında bulunan ağabeyinin "kaç" demesiyle birlikte son buldu. Küçük Süleyman’ın abisi tarafından çekilen koyun macerası sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Hassa sülyman kahriye

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