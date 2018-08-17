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Küçük çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

TIR'ın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu kameralar tarafından böyle kaydedildi.

Manevra yapan TIR'ın altında kalan çocuğun, burnu bile kanamadan mucize gibi kurtuluşu güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

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Anahtar Kelimeler:
TIR Çocuk Kaza

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