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Küçük çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırımda bekleyen iki çocuktan birini altına alarak kırtasiye dükkanına girdi. Kaza sonrası, kamyonetle iş yerinin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu çevredekiler kurtardı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Güngören, Güven Mahallesinde önceki gün akşam saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada annesinin okuldan aldığı 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş, arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçti. Kamyonet hızla kaldırımda annelerini bekleyen çocuklardan Yusuf İshak Durmuş'u altına alarak kırtasiye dükkanına girdi.

KAMYONETİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak, kamyonet ile kırtasiye vitrininin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin altından kurtarılan yaralı küçük çocuk önce en yakındaki özel hastaneye daha sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören Çocuk Kaza

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