Küçük çocuğun parktaki trafoda ölümü

Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, “8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi.