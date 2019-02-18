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Küçük çocuğun parmağına sıkışan su termosu kapağını itfaiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Serkan Özkan'ın (12) parmağına sıkışan termosun plastik kapağı, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Serkan Özkan'ın (12) parmağına sıkışan termosun plastik kapağı, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Serkan Özkan, yanında getirdiği su termosunun kapağıyla oynadığı sırada sol el orta parmağını kapağın üzerindeki deliğe sıkıştırdı. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kapağı çıkarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, okul idaresi Serkan'ın ailesine haber vererek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu okul müdürünün odasına aldı. Burada çocuğun parmağına sıkışan plastik kapak ile parmağın arasına çay kaşığı sıkıştıran itfaiye erleri, daha sonra plastik kapağı minyatür testere ile keserek çıkardı. Operasyon sırasında minik Serkan'ın korktuğunu gören itfaiye erleri, "Eline bir şey gelmeyecek. Sakin ol Serkan, bak bitti. Rahat ol. Korkmana gerek yok. Sen ne kadar cesursun. Aferin sana" diyerek Serkan'a destek oldu. Kapağın tamamen çıkarılmasının ardından Serkan Özkan'ın parmağının zarar görmediği belirlendi.

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