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Küçük çocuğun tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2018 21:55 | Son Güncelleme

Bursa’da tramvayın arkasına asılan küçük çocuk, ölümü göze alarak yolculuk yaptı.

Akıllara durgunluk veren görüntü Bursa’nın en kalabalık caddelerinden olan Altıparmak'ta kameralara yansıdı.

Parası olmayan minik çocuk, tramvaya binemeyince tramvayın arkasına tutunup düşme tehlikesine rağmen yolculuk etti. Her zaman tramvayın içindeki yolcuları görmeye alışık olan vatandaşlar ise minik çocuğun tek eliyle zar zor tutunduğu tramvayın arkasında düşme pahasına yolculuk ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun süre tramvayın arkasında tehlikeli şekilde yolculuk eden minik çocuğun akıbeti bilinmiyor.

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Bursa tamvay Çocuk

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