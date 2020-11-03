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Küçük çocuğuna virüs kostümü giydirdi, tepki çekti!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Cadılar Bayramı için bir çocuğuna koronavirüsü andıran bir kostüm diğer çocuğuna dezenfektan kostümü giydiren anne tepki çekti. Anne ise kendini, 'aklıma gelen en korkunç şey bu' diye savundu.

Küçük çocuğuna virüs kostümü giydirdi, tepki çekti!

Filipinler'de yaşayan Mira Sumpayco bu yılki Cadılar Bayramı temasının koronavirüs olduğuna atıfta bulunarak çocuklarının birine virüs, diğerine de dezenfektan kostümü giydirdi.

Fotoğrafları herkese açık bir şekilde Instagram sayfasından paylaşan anne, '2020'nin en büyük savaşı. Bu yıl bundan korkunç bir şey yok' dedi.

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Birçok kullanıcı ise anneye tepkiliydi. 'Çocuklarını virüse mi benzetiyorsun' diyen kullancılar, anneye olumsuz yorum yaparken, bazı kullanıcılar bunun sadece bir kostüm olduğunu abartılmaması gerektiği görüşünde birleştiler.

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