HABER

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

Suriye topraklarında yer alan Azez’deki Türkmenlerin olduğu kamplarda çekilen dram fotoğrafları bu kez hastane koridorlarında sergilendi.

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

Suriye topraklarında yer alan Azez’deki Türkmenlerin olduğu kamplarda çekilen dram fotoğrafları bu kez hastane koridorlarında sergilendi. Sergiyi gezen küçük bir çocuk fotoğraf karelerindeki yaşıtlarının çektiği sıkıntıları görünce bakakaldı.
Suriye’de yaşanan drama sessiz kalmamak adına Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi koridorlarında, Azez’deki Türkmen kamplarında dernek görevlileri tarafından çekilen, yoksulluğu ve dramı anlatan 104 adet fotoğraf sergilendi. Hastane personeli ve vatandaşlar fotoğraflara bakarak zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Sergiyi gezen küçük bir çocuk ise fotoğraf karelerindeki yaşıtlarının çektiği sıkıntıları görünce bakakaldı.
Türkmenlere yardım amaçlı dernek tarafından hastane koridoruna konulan bağış kutusuna bazı vatandaşlar ve personel para atarak destek sağladı. Serginin Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Bir ay önce kampanya başlattıklarını ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Sadıç, “Bu görmüş olduğunuz fotoğraflarda, orada dağıtmış olduğumuz yardımların çekmiş olduğumuz fotoğrafları. Bunu da toplumla paylaşalım, Türkmen kardeşlerimiz nasıl bir yaşam içerisinde olduklarını gözler önüne sermekti. Yaklaşık 104 adet bir fotoğraf sergimiz burası. İlkini biz Kırıkkale’de çadır açtık orada sergiledik. Sergimiz 4 gündür devam ediyor, inşallah Pazartesi gününe kadar da devam edecek” diye konuştu.
Müslümanlara yardım edilmesi gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Tiftikçi, “Derneğimiz gitmiş orada incelemelerini yapmış. Küçük bir konvoy yardımıyla gitmiş ama oradaki ihtiyacın daha çok olduğunu burada ki resimlerle gösteriyor. Biz burada savaştan uzağız ama savaş olduğu zaman belki bizde bu duruma düşeceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bunlara yardım etmemiz lazım. Biz de tabii ki böyle bir şey de geri kalamazdık. Sonsuz desteğimiz olacak bu konuda” dedi.
Lise öğrencisi Semanur Sadıç ise "Birkaç gündür fotoğraflar burada ve çok dikkatimizi çekiyor. Gelip geçerken sürekli bakıyoruz. Oradaki insanların bu kadar zor koşullarda yaşamış olması biz bu kadar iyi koşullarda yaşamış olmamız o günlere bizi geri gönderiyor. Bir empati kurduğumuzda onların çok kötü yaşam tarzlarını görüyoruz, kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz. Elimizden geldiğince buradaki bağış kutularına yardımlarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

PARTNERBerlin in İstanbulBerlin in İstanbul
80 yıllık ‘aşk’ları engel tanımıyor80 yıllık ‘aşk’ları engel tanımıyor
Sevgililer Günü için en güzel mesajları!Sevgililer Günü için en güzel mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

Sevgililer Günü mesajları 2019: kısa Sevgililer günü mesajları, komik Sevgililer Günü mesajları (Resimli sevgililer günü mesajları)

Sevgililer Günü için en güzel mesajları!

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.