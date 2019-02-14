Küçük çocuk, Azez’deki yaşıtlarını görünce bakakaldı

Suriye topraklarında yer alan Azez’deki Türkmenlerin olduğu kamplarda çekilen dram fotoğrafları bu kez hastane koridorlarında sergilendi. Sergiyi gezen küçük bir çocuk fotoğraf karelerindeki yaşıtlarının çektiği sıkıntıları görünce bakakaldı.

Suriye’de yaşanan drama sessiz kalmamak adına Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi koridorlarında, Azez’deki Türkmen kamplarında dernek görevlileri tarafından çekilen, yoksulluğu ve dramı anlatan 104 adet fotoğraf sergilendi. Hastane personeli ve vatandaşlar fotoğraflara bakarak zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Sergiyi gezen küçük bir çocuk ise fotoğraf karelerindeki yaşıtlarının çektiği sıkıntıları görünce bakakaldı.

Türkmenlere yardım amaçlı dernek tarafından hastane koridoruna konulan bağış kutusuna bazı vatandaşlar ve personel para atarak destek sağladı. Serginin Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bir ay önce kampanya başlattıklarını ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Sadıç, “Bu görmüş olduğunuz fotoğraflarda, orada dağıtmış olduğumuz yardımların çekmiş olduğumuz fotoğrafları. Bunu da toplumla paylaşalım, Türkmen kardeşlerimiz nasıl bir yaşam içerisinde olduklarını gözler önüne sermekti. Yaklaşık 104 adet bir fotoğraf sergimiz burası. İlkini biz Kırıkkale’de çadır açtık orada sergiledik. Sergimiz 4 gündür devam ediyor, inşallah Pazartesi gününe kadar da devam edecek” diye konuştu.

Müslümanlara yardım edilmesi gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Tiftikçi, “Derneğimiz gitmiş orada incelemelerini yapmış. Küçük bir konvoy yardımıyla gitmiş ama oradaki ihtiyacın daha çok olduğunu burada ki resimlerle gösteriyor. Biz burada savaştan uzağız ama savaş olduğu zaman belki bizde bu duruma düşeceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bunlara yardım etmemiz lazım. Biz de tabii ki böyle bir şey de geri kalamazdık. Sonsuz desteğimiz olacak bu konuda” dedi.

Lise öğrencisi Semanur Sadıç ise "Birkaç gündür fotoğraflar burada ve çok dikkatimizi çekiyor. Gelip geçerken sürekli bakıyoruz. Oradaki insanların bu kadar zor koşullarda yaşamış olması biz bu kadar iyi koşullarda yaşamış olmamız o günlere bizi geri gönderiyor. Bir empati kurduğumuzda onların çok kötü yaşam tarzlarını görüyoruz, kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz. Elimizden geldiğince buradaki bağış kutularına yardımlarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.