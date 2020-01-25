HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı

Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te 6 katlı apartmanın zemin katında yaşayan ailenin küçük çocuğunun oynarken çakmakla yorganı tutuşturması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Bilecik’te 6 katlı apartmanın zemin katında yaşayan ailenin küçük çocuğunun oynarken çakmakla yorganı tutuşturması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Deve Dağı Sokak’ta Ramazan Aydın’a ait evde çocuğunun yorganı çakmakla tutuşturması sonucu çıkan yangında alev tüm daireyi sardı. Aşırı duman sonrası 6 katlı apartman komple boşaltılırken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, doğalgaz arıza ekipleri sokaktaki doğalgazı güvenlik amaçlı kestiler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokak hayvanları için yapılan kulübeleri uygun alanlara bırakıldıSokak hayvanları için yapılan kulübeleri uygun alanlara bırakıldı
Fatih'te kiliseden tablo çalan şüphelilere çatı katında operasyonFatih'te kiliseden tablo çalan şüphelilere çatı katında operasyon
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çakmak yangın

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı hastanede hayatlarını kaybettiler, cenazeleri yanlış gönderildi

Aynı hastanede hayatlarını kaybettiler, cenazeleri yanlış gönderildi

2 bin 600 rakımda eksi 15 derecede bir ömür boyu “evet” dediler

Eksi 15 derecede 'evet' dediler

Manisa'da vatandaşlar korku içinde! Depremler devam ediyor

Manisa halkı tedirgin, vatandaş evlerine giremiyor

Elazığ'daki depremi Adıyaman'da hisseden vatandaşlar balkondan atlayarak evden çıktı

Balkondan atlayarak evi terk ettiler

Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler olmalı?

Elazığ depremi sonrası 'deprem kahini' Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.