Küçük çocuk devlet koruması altında

Bursa’da dün annesi tarafından üzerine yazılan notla terk edilen 3 yaşındaki Hamza devlet koruması altına alındı. Küçük Hamza, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir yurda yerleştirildi.
Olay, dün Osmangazi ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki oğlunu 15.30 sıralarında bir AVM’nin oyun parkına getiren anne, üzerindeki notla oğlunu terk etti. Güvenlik görevlilerin çocuğun oyun süresi dolması ve ağlaması üzerine durumu fark etti. Çocuğun üzerinden not çıkmasıyla durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hamza’yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, ’’Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum’’ sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü sahip çıktı
Dün akşam polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen küçük Hamza’ya Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı. Hamza müdürlük tarafından bir yurda yerleştirildi.
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