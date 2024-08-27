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Küçük çocuk elleri, kolları bağlı halde bulundu! Gaddar baba günlerce işkence edip o halde bırakmış

27.08.2024 14:10
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Mardin'de küçük yaşta bir çocuk evinde elleri ve kolları bağlı halde bulundu. Çocuğa babasının günlerce işkence ettiği öğrenildi. Yabancı uyruklu, madde bağımlısı baba ile eşi gözaltına alındı. Ev sahibi "Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı" diye konuştu.

Artuklu ilçesinde dün mahalleli gençler, küçük çocuğu evde korkunç bir halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırıldı, anne baba gözaltına alındı. Ev sahibi Necmettin Özgün "Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.

ÇOCUĞU MAHALLELİLER EVDE BAĞLI HALDE BULDU

Olay, dün Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

"BU AİLE BAŞKA YERDE OTURURKEN DE EVDEN ÇIKARILDI"

Ev sahibi Necmettin Özgün yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

“Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum, sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar.

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"ÇOCUK DAHA ÖNCE DE BU İŞKENCELERE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR"

Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu.

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"DIŞARIDAN ÇOK İYİ İNSANLAR GİBİ GÖZÜKÜYORLARDI"

Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum.”

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ANNESİYLE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mardin işkence
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