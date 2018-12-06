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Küçük çocuk görür görmez polise koştu! Karadeniz sahilinde büyük patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 01:39 | Son Güncelleme

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Anapa sahilinde bir çocuk tarafından denizin ortasında görülerek tespit edilen 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın kontrollü olarak patlatıldı.

Küçük çocuk görür görmez polise koştu! Karadeniz sahilinde büyük patlama!

Rusya’nın güney bölgelerinden olan Krasnodar bölgesine bağlı Anapa şehrinin Karadeniz açıklarında bir çocuk tarafından denizin ortasında bir madde görüldü. Çocuk gördüğü devasa cismi polise haber verdi.

Cismin mayın olduğu tespit edilince Rusya’nın Novorossisk şehrinde bulunan Karadeniz Donanma Üssü’nden dalgıç askerler olay yerine geldi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışma ile cisim üzerine patlayıcılar yerleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından devasa mayın patlatıldı. 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılan mayının patlama anındaki etkisi ise herkesi şaşırttı. Sahilden 50 metre içeride patlatılan mayının etkisiyle yerden metrelerce yüksekliğe dalgalar yükseldi.

Yetkililer son yıllarda birçok noktada ikinci dünya savaşından kalma mühimmat ve benzeri cisimlerin rastlandığını vurgulayarak Rus halkının dikkatli olmasını ve tanınmayan bir cisim görüldüğünde mutlaka polise haber vermelerini istedi. (İHA)

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Rusya Karadeniz Anapa 2. Dünya Savaşı mayın

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