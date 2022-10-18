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Küçük çocuk ne olduğunu anlayamadan acılar içinde kaldı! Baba: "Hastaneye geldim, fenalaştım"

18.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'daki ilkokulda feci bir olay meydana geldi. Ana sınıfında turşu hazırlama etkinliği yapılırken 6 yaşındaki M.A.S.'nin üzerine sıcak su dolu sürahinin sapının kopması sonucu kaynar su döküldü. Küçük çocuk sıcak su dökülmesi sonucu yanarken hızla hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

Küçük çocuk ne olduğunu anlayamadan acılar içinde kaldı! Baba: "Hastaneye geldim, fenalaştım"

Feci olay, dün Kamile Gürkan İlkokulu'ndaki ana sınıfında meydana geldi. Öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için yapılan turşu hazırlama etkinliğinde, iddiaya göre, öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu. Bu sırada sıcak su, M.A.S'nin üzerine döküldü. M.A.S., çağrılan ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

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"HASTANEYE GELDİM, FENALAŞTIM"

Eşinin kendisine haber verdiğini belirten baba, "Hastaneye geldim, fenalaştım. Okulda turşu yapacaklarmış. Sıcak su bulunan sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuk da o an masadaymış. Okula gidemedik, öğrenemedik" dedi.

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"10 GÜN KADAR TEDAVİMİZ DEVAM EDECEK"

Çocuğun tedavisini yapan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Yeliz Kart, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Çocuğun gövdesi ile kol ve bacaklarında 2'nci derece yanık olduğunu ifade eden Dr. Kart, "Hastamıza şu an sıvı tedavisi uyguluyor ve ağrı kesiciler veriyoruz. Geri kalan pansumanlarını ameliyathanede yapacağız. 10 gün kadar tedavimiz devam edecek" diye konuştu. (DHA)

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ilkokul çocuk
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