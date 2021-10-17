Küçük çocuk oyun oynarken rögara düştü!

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1739. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Sait Hamet kapağı olmayan rögara düştü.

YAKINLARI ÇIKARMAK İSTEDİ AMA BAŞARILI OLAMADILAR

Çocuğun rögara düştüğünü gören yakınları çocuğu düştüğü yerden çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli tarafından düştüğü rögardan kurtarılan çocuk Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

