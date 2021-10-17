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Küçük çocuk oyun oynarken rögara düştü!

17.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te erkek çocuğun rögara düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek 4 yaşındaki Sait Hamet'i kurtardı. Küçük çocuğun düştüğü ihbarını aile yakınlarının yaptığı öğrenildi. Olaya şahit olanların, çocuğun düştüğü yerden çıkmayı başaramaması üzerine ekiplere haber verdiği öğrenildi.

Küçük çocuk oyun oynarken rögara düştü!

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1739. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Sait Hamet kapağı olmayan rögara düştü.

YAKINLARI ÇIKARMAK İSTEDİ AMA BAŞARILI OLAMADILAR

Çocuğun rögara düştüğünü gören yakınları çocuğu düştüğü yerden çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli tarafından düştüğü rögardan kurtarılan çocuk Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Siirt
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