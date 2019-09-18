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Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi.

Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kamera görüntüleri, yaşanan olayın tehlikesini de gözler önüne serdi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Balıkpazarı Eski Atlas Sinemasının bulunduğu bölgede yaşanan olayda, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü. Birkaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görülen çocuğun, aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. 112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

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