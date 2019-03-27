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Küçük çocuk yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Samsun’da bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki kız çocuğu yanarak hayatını kaybetti.Yangın, gece saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki kız çocuğu yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Türk’e ait ahşap evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca, komşular yangını fark edip yardıma koştu. Evde bulunan Adem Türk, eşi ve 2 çocuğu komşuların yardımıyla kurtarılırken, 5 yaşındaki Elif Beyza Türk evle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Evden çocuğun cesedi çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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