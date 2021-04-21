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  4. Küçük çocuklar dehşetle seyretti! Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler

Küçük çocuklar dehşetle seyretti! Ortalık bir anda karıştı, tekme tokat kavga ettiler

21.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de kırmızı ışıkta mendil satan bir grup genç kadının saç saça baş başa kavgasına büyükler de dahil oldu. Küçük çocukların dehşetle seyrettiği kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere mendil satmaya çalışan bir grup genç kadın, iki küçük çocuğun gözü önünde saç saça baş başa kavga etti. Bir süre sonra arkadan iki kişi de kavgaya dahil oldu. Şahıslar kavgada birbirlerine yumruk ve tekmelerle acımasızca saldırdı.

KAVGA ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kavgaya karışanların hiçbirinde maske olmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydıkları görüldü. Bebek yaştaki çocukların dehşetle izlediği kavga, bir süre daha devam ettikten sonra kendiliğinden son buldu. Yaşanan kavga anları, kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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