Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz

Filyasyon ekibinin bol meyve tüketin tavsiyesi üzerine evde bulunan çocuk, 'Bizim evimizde meyve yok' cevabını verince, sağlık görevlileri duygu dolu anlar yaşadı. Görevlilerin bir bölümü çocukla sohbet ederken diğer görevliler markete gidip aileye meyve ve sebze aldı.

'AĞLATTIN BİZLERİ'

Sosyal Medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak paylaşım yapan Uzm Eczacı Buse Ülger, yaşadıkları durumu anlattı. Ülger, sosyal medyadaki paylaşımında, "Yaklaşık 10 aydır sahadayız, bugünde minik Sultan'ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptık, ekip hemşiremiz tarafından bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin dediğinde Minik Sultan 'ama bizim evde meyve yok' dedi. Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı toplumun kanayan yarasıdır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA

