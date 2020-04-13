HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Küçük Doğan Ahmet, koronavirüsün bitmesi için gözyaşları içinde dua etti

Küçük Doğan Ahmet, koronavirüsün bitmesi için gözyaşları içinde dua etti

İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta koronivirüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüsten kurtulmak için dua etti.

Dünyayı saran korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ayşe Gümüşer İlkokulu 1-C sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan (7), öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini bir an önce koronavirüsün bitmesi için dua ederek gözyaşlarını tutamadı.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına bir an önce kavuşmak istediğini söyleyen Şahan, “Öğretmenlerimi çok özledim ama koronavirüs dışarı çıkmamı engelliyor. Koronavirüs bittiğinde dondurma yemek istiyorum, okuluma gitmek istiyorum, mahallede top oynamak ve arkadaşlarımla pikniklere gitmek istiyorum” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Karşılarında görünce şaşkına döndülerKarşılarında görünce şaşkına döndüler
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
koronivirüs Kovid-19 Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması

Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Evden çıkma tartışması güldürdü! Oğlunu bir türlü ikna edemedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor!

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Sağlık çalışanı babasına sarılamayan küçük kızın görüntüsü duygulandırdı

Minik Elif'in sağlıkçı babasına söyledikleri yürekleri dağladı

Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı

Siren seslerini duyan nereye kaçacağını şaşırdı

Çatıdaki gençlere drone'la polis anonsu: Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız

Karşılarında görünce şaşkına döndüler

Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi

Maskesiz otobüse binmek isteyince...

Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım

Yunus balığını böyle kurtardı

Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.