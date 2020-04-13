Küçük Doğan Ahmet, koronavirüsün bitmesi için gözyaşları içinde dua etti

Dünyayı saran korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ayşe Gümüşer İlkokulu 1-C sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan (7), öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini bir an önce koronavirüsün bitmesi için dua ederek gözyaşlarını tutamadı.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına bir an önce kavuşmak istediğini söyleyen Şahan, “Öğretmenlerimi çok özledim ama koronavirüs dışarı çıkmamı engelliyor. Koronavirüs bittiğinde dondurma yemek istiyorum, okuluma gitmek istiyorum, mahallede top oynamak ve arkadaşlarımla pikniklere gitmek istiyorum” dedi.

(İHA)

