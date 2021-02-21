Küçük Doruk’u annesinin kucağında bıçaklamış

Eskişehir’de anne, baba ve çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli eski ortağın, öldürülen Emel Tokkal’ın İzmir’de üniversite okuyan kızının aileye ulaşamadığından dolayı kendisini aradığı, şüphelinin ise olaydan habersiz gibi yanına çilingir alarak eve gittiği öğrenildi.

Eskişehir’de 6 gün önce anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal öldürülmüştü. Olay sonrasında polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları sonrasında şüpheliyi tespit etti. İlkay Tokkal’ın eski ortağı olduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa ile ilgili çıkan ayrıntılar ise kanları dondurdu.

Kapının açılması için çilingirle gitmiş

Olayın ortaya çıktığı gün öldürülen Emel Tokkal’ın İzmir’de üniversite okuyan kızı Beyzanur Kayaalp’in aileden haber alamadığından dolayı şüpheli Mehmet Şerif Boğa’yı aradığı öğrenildi. Cinayetleri işlediği ileri sürülen Boğa ise, yanına çilingir alarak olay yerine gitti. Burada çilingirin polisin gelmesi durumunda kapıyı açacağını söylemesi üzerine şüpheli Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal’ın kızı ile irtibata geçti. Kızın polisi araması üzerine olay yerine gelen ekiplerin kapıyı açmasının ardından cinayetler ortaya çıktı.