Küçük Efecan ameliyat ettirilecek

İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın bugün servis ettiği, “Karslı çocuğun feryadı: "Tayyip dede lütfen kurtar beni!" başlıklı haberi ses getirdi.

Haberin ardından harekete geçen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, aileyi ziyaret ederek bilgi aldı. Tayyip dedesinden yardım isteyen Efecan Sefertaş’ın çağrısına sessiz kalmalarının söz konusu olmayacağını belirten Çalkın, Efecan işin ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Kars’ta doğuştan kalça çıkıklığı bulunan ve bir kez ameliyat olan 13 yaşındaki çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istemesi yetkilileri de harekete geçidi. İl olarak Sefertaş ailesiyle görüşen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Sefertaş ailesinin yaşadığı gecekonu eve geldi. Burada aileyle görüşerek, ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Çalkın, “Efecan’ın haberini gördüğüm zaman sizle irtibata geçtim. Valiliğimizde bununla ilgili çalışmayı başlattı, bunu biliyorum. Valimizle görüştüm. Efecan’ın Balta Limanı Hastanesi’nde ameliyat olması gerekiyor. Bununla ilgili bazı sıkıntıları var. Allah nasip ederse Sağlık bakanı ile bunu görüşüp, daha önceki bir tarihe aldırıp, inşallah kardeşimizi ameliyat ettireceğiz” dedi.