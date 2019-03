Küçük Ege'nin 'Creep' şarkısı beğeni topladı

Rize'de, Ekrem Ege Kalenderoğlu'nun (4) dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Radiohead'ın Creep şarkısını söyledeği video paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Ekrem Ege Kalenderoğlu, İngiliz rock grubu Radiohead'ın hit şarkısı 'Creep'ı söylediği anlara ait video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Minik Ekrem Ege'nin performansı kısa sürede büyük beğeni topladı. Çayeli Müzik Okulu sahibi İngilizce Öğretmeni Zafer Kalenderoğlu, oğlunun küçük yaşlardan itibaren özellikle yabancı müziğe ilgi duyduğunu ve sevdiği şarkıların bir listesini oluşturarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kalenderoğlu ayrıca Ekrem Ege'nin İngiliz Kraliyet Müzik Okulu sınavı olan ABRSM'ye de hazırlandığını ifade etti.

Çayeli Müzik Okulu bünyesinde bu tarz çalışmaları daha öncede yaptıklarını belirten Kalenderoğlu, 10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestramız ile Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini ve Rocky filmlerinin tema müziği 'Eye of The Tiger' bestesini çaldı. Buna benzer çalışmaları okullumuzda sürdürüyoruz. Çocuklarımıza müzik sevgisini aşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyoruz diye konuştu.