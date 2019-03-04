Küçük Ege'nin 'Creep' şarkısı sosyal medyada ilgi gördü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, Ekrem Ege Kalenderoğlu'nun (5) dünyaca ünlü İngiliz rock müziği grubu Radiohead'ın Creep şarkısını seslendirdiği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çayeli Müzik Okulu sahibi İngilizce Öğretmeni Zafer Kalenderoğlu'nun oğlu Ekrem Ege Kalenderoğlu, İngiliz rock grubu Radiohead'ın hit şarkısı 'Creep'ı seslendirdiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Minik Ekrem Ege'nin performansı binlerce takipçi tarafından beğeni toplarken, görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi. Öğretmen Zafer Kalenderoğlu, oğlunun küçük yaşlardan itibaren özellikle yabancı müziğe ilgi duyduğunu ve sevdiği şarkıların bir listesini oluşturarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kalenderoğlu ayrıca Ekrem Ege'nin İngiliz Kraliyet Müzik Okulu sınavı olan ABRSM'ye de hazırlandığını ifade etti.

'MÜZİK SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ'

Çayeli Müzik Okulu bünyesinde bu tarz çalışmaları daha önce de yaptıklarını anlatan Kalenderoğlu, "10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestramız ile Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini ve Rocky filmlerinin tema müziği ‘Eye of The Tiger’ bestesini çaldı. Buna benzer çalışmaları okulumuzda sürdürüyoruz. Çocuklarımıza müzik sevgisini aşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyoruz" dedi.

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