Küçük ekranlı Android amiral gemisi geliyor! Samsung Galaxy S21’in benzeri olacak

Bununla birlikte, gelen bilgilere göre başka bir Çinli akıllı telefon üreticisi, ekran boyutu yukarıda belirtilen iki modelden bile daha küçük olan küçük ekranlı bir akıllı telefon piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK EKRANLI TELEFONLARA ÇİNLİ RAKİP GELİYOR

Bilginin kaynağı, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station. Dün Weibo’da paylaştığı bir gönderide, Meizu 18’in başka bir Çinli üretici tarafından üretilecek bir rakibi olduğunu ortaya çıkardı. Sızıntı kaynağı markanın adını açıklamazken, bir prototipin özelliklerini paylaştı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 benzeri olacak olan bu bilinmeyen telefon, 2400 x 1080 çözünürlüğünde, 5,9 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekranın tasarımından söz edilmiyor, bu yüzden ekranın delikli mi, düz mü yoksa kavisli mi olduğunu söyleyemiyoruz.

Cihaza güç veren bir Snapdragon 888 işlemci var ve bu işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirildi. Telefonun kaç kamerası olduğu söylenmedi ancak gönderide ana arka kameranın 64MP'lik bir sensöre sahip olduğu ortaya çıktı. Bu telefon ayrıca 4.000 mAh pil kapasitesine sahip ve 65W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun kutudan Android 11’i çalıştırarak çıkmasını bekliyoruz.