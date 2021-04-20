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Küçük ekranlı Android amiral gemisi geliyor! Samsung Galaxy S21’in benzeri olacak

20.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ekranlı bir Android amiral gemisi telefon istiyorsanız, o zaman 6,2 inç Samsung Galaxy S21 ve 6,2 inç Meizu 18 en iyi seçeneğinizdir. 6.1 inç ekrana sahip yeni duyurulan Sony Xperia 5 III de var ancak henüz satın alınamıyor.

Küçük ekranlı Android amiral gemisi geliyor! Samsung Galaxy S21’in benzeri olacak

Bununla birlikte, gelen bilgilere göre başka bir Çinli akıllı telefon üreticisi, ekran boyutu yukarıda belirtilen iki modelden bile daha küçük olan küçük ekranlı bir akıllı telefon piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK EKRANLI TELEFONLARA ÇİNLİ RAKİP GELİYOR

Bilginin kaynağı, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station. Dün Weibo’da paylaştığı bir gönderide, Meizu 18’in başka bir Çinli üretici tarafından üretilecek bir rakibi olduğunu ortaya çıkardı. Sızıntı kaynağı markanın adını açıklamazken, bir prototipin özelliklerini paylaştı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 benzeri olacak olan bu bilinmeyen telefon, 2400 x 1080 çözünürlüğünde, 5,9 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekranın tasarımından söz edilmiyor, bu yüzden ekranın delikli mi, düz mü yoksa kavisli mi olduğunu söyleyemiyoruz.

Cihaza güç veren bir Snapdragon 888 işlemci var ve bu işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirildi. Telefonun kaç kamerası olduğu söylenmedi ancak gönderide ana arka kameranın 64MP'lik bir sensöre sahip olduğu ortaya çıktı. Bu telefon ayrıca 4.000 mAh pil kapasitesine sahip ve 65W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun kutudan Android 11’i çalıştırarak çıkmasını bekliyoruz.

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Tüm bu özellikler, 2021 model bir amiral gemisinde görmeyi beklediğimiz şeyler, ancak fiyat ve kullanılabilirlik, dikkate almamız gereken diğer önemli faktörler oluyor. Meizu 18, Çin dışındaki ilgili alıcılar tarafından 819 dolardan satın alınabiliyor. Ayrıca Galaxy S21’i 799 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile elde edilebiliyor. Şimdi soru, bu yeni telefonun fiyat açısından onları yenip yenemeyeceği.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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