HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçük Elvan 5. kattan düştü

Küçük Elvan 5. kattan düştü

08.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 5.

Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, annesi gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Aralık günü 5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Elvan Öztürk, sinekliğin açık olduğunu fark etmeyince dengesini kaybetti. Kız çocuğu şans eseri bir iş yerinin sactan çatısına düştü. Başının üstüne düştüğü bildirilen kız çocuğu ağlamaya başlarken, anne ve babası da onu kurtarmak için mücadele başlattı. Olayı gören mahalleli hemen polise, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu arada baba çatıya çıkarak kızını kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. İş yeri çatısına düştüğü için indirilemeyen kız çocuğu bir süre Can-Kur’u bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur küçük Elvan’ı düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bu anlar da ise anne gözyaşlarına boğuldu.
Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun kafatasında kırık olduğu tespit edildi.
Küçük Elvan’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Başkan Böcek aylar sonra geri dönüyorBaşkan Böcek aylar sonra geri dönüyor
16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 8 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Başkan Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Başkan Böcek aylar sonra geri dönüyor

Sayısal Loto sonuçları 7 Aralık 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları

86 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon!

Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu iddiası

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.