Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih ve Sevim Göymen çifti, akşam saatlerinde bir yakınlarının evine misafirliğe geldi. Çift evdeyken, 7 yaşındaki Emir Göymen’de sokakta arkadaşıyla oynamaya başladı. Çocuklar birbirleriyle şakalaştığı esnada otomobille süratli bir şekilde seyreden kimliği henüz belirsiz sürücüsü, sokakta oynayan 7 yaşındaki Emir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emir yere savrularak yaralanırken, vicdansız sürücü ise frene bile basmadan kaçtı.

EMİR'E ÇARPIP KAÇTI

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 7 yaşındaki Emir arkadaşlarıyla sokakta oyun oynuyor. Emir bir ara ara sokağa girerek arkadaşıyla şakalaşıyor. O esnada süratli bir şekilde sokakta seyreden sürücü, yola çıkan Emir’e çarpıyor. Çocuk yere savrulurken, sürücü ise hız kesmeden kaçıyor. Kazayı gören Emir’in ailesi koşarak yanına geliyor. Diğer görüntüde ise sürücü hızla kaçmaya devam ediyor.

KÜÇÜK ÇOCUK VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Kazanın ardından çocuklarının yerde olduğunu gören Fatih ve Sevim çifti, koşarak yanına geldi. Panik içerisinde çocuğu araca bindiren aile, apar topar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emir’in, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve karın bölümünde sıvı patlaması meydana geldiği öğrenildi. Geceyi hastaneye geçiren Emir Göymen, dün sabah saatlerinde taburcu edilerek evine gönderildi.