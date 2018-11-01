Küçük Erdem'in organları hastalara umut oldu

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları, 4 hastayı hayata bağladı.
Kepez ilçesinde bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Erdem Bayram (10), Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Bayram'ın organlarını, ailesi bağışlama kararı aldı.
Futbol kulübünde lisanslı sporcu Bayram'ın kalbi ve karaciğeri İstanbul'daki, iki böbreği ise Ankara ve Antalya'da Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesinde bulunan hastalara nakledildi.
Antalya Vefa Gençlik ve Spor Kulübü'nün Başkanı Süleyman Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazası sonucu kaybettikleri lisanslı sporcusu Erdem Bayram'ın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
"Futbolu çok seviyordu, hevesliydi. Başarılı, gelecek vadeden bir sporcuydu. Hayali futbolcu olmaktı." diyen Özhan, kulüp olarak Erdem'i kaybetmenin üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.
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