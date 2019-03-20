Küçük Erzurum’da Sonucu Saadet Partisi Belirleyecek

CHP’nin güçlü olduğu İzmir’de, “Küçük Erzurum” olarak bilinen Kemalpaşa, bu partinin en düşük oy aldığı ilçelerden biri. 31 Mart yerel seçimlerine hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı hem de Saadet Partisi, Kemalpaşa’da belediye başkanlığı yapan isimlerle giriyor. İzmir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleri’nden birine sahip. Bu nedenle Türkiye’nin her tarafından göç alan ilçe merkezinde özellikle Erzurumluların yoğunluğu dikkat çekiyor. Köylerde ise daha çok Kemalpaşa’nın yerlileri yaşıyor. ​Normalde sağ oylar önde 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı Arif Uğurlu yüzde 40,6 oyla belediye başkanlığını kazandı. Uğurlu, bu kez sadece AK Parti’nin değil, Cumhur İttifakı’nın adayı. 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve 2014 seçimlerinde yüzde 35,3 oy alarak koltuğunu kaybeden CHP’li Rıdvan Kayalı da Millet İttifakı’nın adayı. Kemalpaşa, normalde sağ seçmenlerin çoğunlukta olduğu bir ilçe. Bunda Erzurumluların önemli bir payı var. Ancak, farklı seçimlerde sandıktan çıkan şaşırtıcı sonuçlar, seçmenin hiçbir parti için çantada keklik olmadığını gösteriyor.

7 Haziran 2015’te Ak Parti yüzde 37,8 oy aldı, buna karşılık CHP’nin oyu yüzde 35,9 oldu. Aynı seçimde MHP’nin oyu yüzde 15,9 oldu. Yaklaşık beş ay sonra 1 Kasım 2015’te yapılan seçimlerde AK Parti oyunu yüzde 45,8’e çıkardı. CHP’nin oyu yüzde 34,9’a düştü. MHP ise yüzde 12,8 oy aldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı 16 Nisan 2017’deki referandumda hayır oyları yüzde 52,8’e ulaşınca CHP’liler umutlandı. Ne var ki, 24 Haziran 2018 seçimlerinde hem Recep Tayyip Erdoğan (yüzde 52,5) hem de Cumhur İttifakı (yüzde 53,6) CHP’lilerin umudunu boşa çıkarttı.​ ​Karakayalı: “İthal değil, yerli adayım” 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP yeniden umutlu. CHP’li aday Rıdvan Karakayalı VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, bu kez İYİ Parti ile ittifak içinde seçime girdiklerini hatırlattı. Karakayalı, “Ben beş yıldan beri sahadayım. Herkes beni tanıyor. Kötüyü görmeyince iyinin hali anlaşılmaz diye bir laf var. Halkımız kötüyü gördü, şimdi iyiye sarılıyor. CHP’nin ve İYİ Parti’nin adayıyım ama AK Parti ve MHP seçmeninden de çok miktarda oy alacağımı düşünüyorum. Çünkü beni gördüler, tanıyorlar, biliyorlar. Yıllardan beri burada yaşıyorum. İthal aday değilim, yerli adayım. Kemalpaşa’nın adayıyım onun için beni mutlaka seçeceklerdir”.

Karakayalı rakiplerinden farklı olarak Kemalpaşa’nın yerlisi. Çarşıda esnaf ziyaretine çıktığında herkese ismiyle hitap ediyor. Ancak görüştüğümüz bazı Kemalpaşalılar, Karakayalı’nın belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki icraatları hakkında pek de olumlu konuşmuyor. Buna rağmen yaklaşık 78 bin seçmenin bulunduğu ilçede CHP’liler 32 bin 500 oyla bu kez seçimden galip çıkacaklarını söylüyor. AK Parti seçmeninde Erdoğan etkisi Buna karşılık sokaklarda AK Parti’nin daha faal olduğu gözleniyor. CHP’nin ilçe merkezindeki seçim bürosu henüz açılmamışken, AK Partili kadınlar ilçe başkanlığından aldıkları malzemelerle birlikte mahallelere doğru yola çıkıyorlar. Cumhur İttifakı’nın adayı Arif Uğurlu ve Kemalpaşa’daki AK Partili yetkililer, ısrarlı taleplerimize rağmen, programlarının yoğunluğunu gerekçe göstererek VOA Türkçe’ye konuşmadı. AK Partili Arif Uğurlu, Erzurumlu. Bu yüzden de oylarının geleneksel olarak yüksek olduğu Erzurumlulardan yüne yüksek oranda oy alması bekleniyor. Ancak VOA Türkçe’ye konuşan bazı Erzurumlular, Uğurlu’yu belediye hizmetleri konusunda sert ifadelerle eleştiriyor. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları sevgi nedeniyle yine oylarını AK Parti’ye vereceklerini söylüyorlar.