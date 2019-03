Küçük Erzurum’da Sonucu Saadet Partisi Belirleyecek

​Saadet Partisi’nin adayı “Efsane Başkan”

Hangi partiden olursa olsun neredeyse konuştuğumuz her Kemalpaşalı Saadet Partisi’nin adayı olan Mehmet Ali Özüdoğu’nun ilçeye yaptığı hizmetlerden takdirle bahsediyor. Ancak AK Partili ve CHP’li seçmenler Özudoğru’nun hizmetlerini takdirle ansa da iş oy vermeye geldiğinde onu tercih etmeyeceklerini belirtiyor. 1994 yılında Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen ve on yıl süreyle bu görevi sürdüren Özüdoğru ise geçmişteki hizmetlerine güveniyor. “Efsane Başkan” sloganını kullanan Özüdoğru VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saadet Partisi burada halkımızın ve Hakk’ın yardımıyla mutlaka zafere ulaşacak, tekrar kaldığı yerden dev hizmetleri yapmaya devam edecek. Biz, Milli Görüş olarak on yolda Kemalpaşa’mızı oransal olarak sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın bir numarası yaptık. Mesela on yılda Türkiye’de denk bütçe yapan tek belediye başkanıyız. Bütçesinde on yılda bir kuruş borç almayan tek belediye başkanıyız. Bütçesini on yılda 400 kat arttırarak Türkiye’de değil, dünyada bir numara olduk. Siz bakmayın o anketlere. Esas anket sandıkta yapılacak. Biz burada şu anda 40 bin oyla birinci partiyiz. Biz de anket yaptırıyoruz”.

Kemalpaşa’da her parti, sandıktan zaferle çıkacağını söylüyor. Ancak Kemalpaşalıların görüşü, her üç adayın da seçimi kazanma ihtimali olduğu yönünde. Bu yüzden bütün adaylar ve partiler, seçime sayılı günler kala ulaşabildikleri her seçmeni ikna etmeye çalışıyor.