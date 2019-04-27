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Küçük Evrim'den yaklaşık 10 aydır haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'la ilgili, aradan 291 gün geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanmadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'tan, aradan uzun süre geçmesine rağmen haber alınamadı.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının üzerinden 291 gün geçen küçük Evrim'le ilgili bir ize, uzun süre aranmasına rağmen rastlanamadı.

Küçük Evrim'in kaybolduğu ilk günler AFAD ve JAK ekiplerinin katılımıyla drone ve arama köpekleri de kullanılarak yoğun yürütülen çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından uzun süre devam ettirilmişti.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve cenazesini dedesinin mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir" demesi üzerine de mağara da arama yapılmıştı.

Jandarma ve arama ekipleri, küçük kızın kaybolduğu çadır ve yaklaşık 20 kilometrelik alanı didik didik aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca çalışmaları küçük kızın kaybolmasından 116 gün sonra sonlandırmıştı.

Minik Evrim'i arama çalışmaları kapsamında köyde yaşayanların HTS kayıtları da incelenmişti.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz 2018'de tutuklanmıştı.

Anne Dilek 8 Kasım 2018, baba Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Evrim evrim atış Kayıp Çocuk Tokat Turhal

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