Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan okul servisi şoförüne dava

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, eğitim gördüğü okulun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis minibüsü sürücüsü hakkında dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenci servisi şoförü olan sanık Hüseyin Yıldırım'ın idaresindeki okul servisiyle 7 Kasım 2019'da saat 12.30 sıralarında Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine giriş yaptığı belirtildi.

Sanık Yıldırım'ın manevra yaptığı sırada bahçede gezinen maktul Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı, hastaneye kaldırılan küçük kızın kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre de sanık Hüseyin Yıldırım'ın asli kusurlu olduğu anlatıldı. İddianamede, maktul Mirzaoğlu'nun babasının sanıktan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Sanığın, ifadesinde olayın istemeden meydana geldiğini, çarpma esnasında çocuğu görmediğini söylediği aktarılan iddianamede, Hüseyin Yıldırım'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

