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Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

  İZMİR'in Buca ilçesinde, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'yi dövüp öldürerek, kullanılmayan bir tandırın içerisine gizlemekle suçlanan anne M.D.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'yi dövüp öldürerek, kullanılmayan bir tandırın içerisine gizlemekle suçlanan anne M.D. (25), erkek arkadaşı S.E. (37) ile S.E.'nin kardeşi E.E. (29), adliyeye gönderildi. M.D., oğlunu erkek arkadaşının öldürdüğünü öne sürdü. Bu arada Eymen'in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. S.E.'nin çocuğu Eskişehir'e götürdükleri yalanını söylediğini ifade eden Çağlar, olaydan önce küçük çocuğun gözünün altını morarmış gördüğünü, bunu kimin yaptığını sorduğunda ise Eymen'in "Annem beni kaldırıp yere attı" dediğini anlattı.
İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, daha önce evlenip boşanan M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eskişehir'de anneannesi ile yaşayan, ancak bir ay önce İzmir'e gelen Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmediklerini öğrendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken, küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi. Polisin, ısrarla çocuğun getirilmesini istemesi üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in, birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü anlattığı öğrenildi. Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan bir tandırın içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU
Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış, poşet içindeki cesedi bulundu. Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Üç zanlı, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderildi. Bu arada cesedi çürümeye yüz tutan Eymen Sadık D.'nin DNA'sı ile annesi M.D.'nin DNA'sının karşılaştırılacağı öğrenildi. Eymen'in cenazesinin ise daha sonra Eskişehir'den gelecek olan yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
"ANNEM KALDIRIP YERE ATTI"
Bu arada Eymen'in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. Sanıklardan S.E.'nin, Eymen'i Eskişehir'deki yakınlarının evine götürüp bıraktıkları yalanını söylediği Ramazan Çağlar, olaydan önce küçük çocuğu bahçede oynarken gördüğü sırada gözünün altının mor olduğunu farkettiğini anlattı. Razaman Çağlar, "Ben de gözünün altına ne olduğunu sordum. Yılda bir aylığına gelen küçük çocuk da bana 'Annem beni kaldırıp yere attı' dedi. O anda çok üzüldüm. Bu olay ortaya çıkmadan önce polis geldi. Aileyi sordu. Ben de bunun üzerine S.E.'yi aradım. O ilk önce bana çocuğu Eskişehir'deki yakınlarının yanına götürüp bıraktığını söylemişti. Sonrasında ise S.E. bana bu kez 'Eymen'i annesi dövmüş, polise ihbarda bulunmuşlar. O da çocuğu alıp kaçmış. Ben de yerlerini bilmiyorum" dedi. Meğer çocuk öldürülmüş. Anne zaten sinirli birisiydi" dedi.

Görüntü Dökümü
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-İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü.
-Olayın olduğu evden görüntü.
-Apartman görevlisiyle röportaj.
-Anonslar.
-Şüpheliler adliyeye girerken görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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