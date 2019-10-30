Küçük Ezel babasının dikkatiyle sağlığına kavuştu

"Acile gittik oradaki doktorlar 'Uzman doktor görsün.' deyip üniversite hastanesine sevk ettiler. Bir baba olarak çok panik oldum. Oğlumun yüz felci geçirdiğini söylediler. Herkese önerim, çocuğunuz başına böyle bir şey geldiğinde hemen en yakın hastaneye gidin. Biz erken davranmasaydık daha kötü sonuçlar olabilirdi. Ezel çok şakacı bir çocuktur, biz ilk başka Ezel'in bize şaka yaptığını düşündük ama baktım düzgün konuşamıyor, gülünce bir tarafı işlemiyor. Hastanede 10 gün kaldık ve çocuğum şu an gördüğü yüz fizyoterapisi sonrası çok iyi oldu."

Baba Ezeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark ettiği oğlunu hemen hastaneye götürdüğünü söyledi.

Burada, yüz felci geçirdiği belirlenen Ezel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

İskenderun ilçesinde, oyun oynadığı sırada ateşlenen Ezel Ezeloğlu'nun yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark eden babası Abdülkadir Ezeloğlu, oğlunu yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

- "Erken müdahale çok önemli"

MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, Ezel'e uygulanan tedavi hakkında bilgi verdi.

Ezel'in, yüzünü tek taraflı hissetmediği şeklinde şikayetle ailesinin başvuruda bulunduğunu ifade eden El, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalıkla daha çok kış aylarında, yüzün korumasız olarak soğuğa ve rüzgara maruz kalması sonrasında karşılaşılır. Ancak yaz-kış fark etmeksizin özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından, 2-3 hafta kadar sonrasında görülebilen bir durum. Bu durumda tabii ki erken müdahale çok önemli. Hava çok soğuk değildi, çok hafif atlatılan bir enfeksiyonu olduğunu düşündük açıkçası, çok belirgin bir yüksek ateş tablosu tarif etmiyordu. Ancak hem tetkikleri hem muayenesi hem hastanın ve ailenin uyumuyla birlikte yüz fizyoterapisi uyguladık ve 10. gününde ortalama yüzde 90 iyileşme gözlendi."

El, yüz felcinin çocuklarda özellikle kışın rüzgarın da etkisiyle oluşabileceğini vurgulayarak, aileleri bu mevsimlerde çocuklarının yüzlerini kaşkol ve şapkayla koruması konusunda uyardı.

