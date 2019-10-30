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Küçük Ezel babasının dikkatiyle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Hatay'da, gribal enfeksiyonun ardından yüz felci geçiren 9 yaşındaki Ezel Ezeloğlu, babasının dikkati sayesinde kaldırıldığı hastanede 10 günde yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Hatay'da, gribal enfeksiyon sonrası yüz felci geçiren 9 yaşındaki Ezel Ezeloğlu, babasının dikkati sayesinde kaldırıldığı hastanede erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İskenderun ilçesinde, oyun oynadığı sırada ateşlenen Ezel Ezeloğlu'nun yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark eden babası Abdülkadir Ezeloğlu, oğlunu yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

Burada, yüz felci geçirdiği belirlenen Ezel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Fizyoterapi tedavisi 10 gün süren ve sağlığına kavuşan Ezel, hastaneden taburcu edildi.

Geçirdiği felçten babasının dikkati sayesinde erken müdahaleyle kurtulan Ezel, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "İlk başka Ezel'in bize şaka yaptığını düşündük"

Baba Ezeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark ettiği oğlunu hemen hastaneye götürdüğünü söyledi.

Ezel'in, oyun oynarken ağzının ve yüzünün yamulduğunu gördüğünü aktaran Ezeloğlu, şöyle konuştu:

"Acile gittik oradaki doktorlar 'Uzman doktor görsün.' deyip üniversite hastanesine sevk ettiler. Bir baba olarak çok panik oldum. Oğlumun yüz felci geçirdiğini söylediler. Herkese önerim, çocuğunuz başına böyle bir şey geldiğinde hemen en yakın hastaneye gidin. Biz erken davranmasaydık daha kötü sonuçlar olabilirdi. Ezel çok şakacı bir çocuktur, biz ilk başka Ezel'in bize şaka yaptığını düşündük ama baktım düzgün konuşamıyor, gülünce bir tarafı işlemiyor. Hastanede 10 gün kaldık ve çocuğum şu an gördüğü yüz fizyoterapisi sonrası çok iyi oldu."

- "Erken müdahale çok önemli"

MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, Ezel'e uygulanan tedavi hakkında bilgi verdi.

Ezel'in, yüzünü tek taraflı hissetmediği şeklinde şikayetle ailesinin başvuruda bulunduğunu ifade eden El, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalıkla daha çok kış aylarında, yüzün korumasız olarak soğuğa ve rüzgara maruz kalması sonrasında karşılaşılır. Ancak yaz-kış fark etmeksizin özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından, 2-3 hafta kadar sonrasında görülebilen bir durum. Bu durumda tabii ki erken müdahale çok önemli. Hava çok soğuk değildi, çok hafif atlatılan bir enfeksiyonu olduğunu düşündük açıkçası, çok belirgin bir yüksek ateş tablosu tarif etmiyordu. Ancak hem tetkikleri hem muayenesi hem hastanın ve ailenin uyumuyla birlikte yüz fizyoterapisi uyguladık ve 10. gününde ortalama yüzde 90 iyileşme gözlendi."

El, yüz felcinin çocuklarda özellikle kışın rüzgarın da etkisiyle oluşabileceğini vurgulayarak, aileleri bu mevsimlerde çocuklarının yüzlerini kaşkol ve şapkayla koruması konusunda uyardı.

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hatay sağlık yüz felci

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