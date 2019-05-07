Küçük Furkan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cenazesi toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Karaboçan Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan küçük Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Küçük Furkan'ın morgda bir süre bekletildikten sonra ailesince alınan cenazesi, defnedilmek üzere Budaklı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta ikindi vakti düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Furkan Y, kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde mezarlıkta son yolculuğunu uğurlandı. Furkan'ın yakınları defin işlemi sırasında Kürtçe ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.

Erzurum Valisi Memiş, daha sonra Furkan'ın annesi ile bir süre görüşüp kendisine başsağlığı diledi ve FurkanY. kaybolduktan sonra ekiplerin fedakarca yaptığı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

